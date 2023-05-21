مقتل 3 رجال بالرصاص في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا

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أفادت الشرطة الفرنسية، بمقتل 3 أشخاص، بعدما فتح مجهولون يتجولون في سيارة، النار على سيارة أخرى على متنها 5 شباب في وقت مبكر من صباح الأحد في مرسيليا جنوب فرنسا.وأعلن عناصر الإطفاء، مقتل الشبان الثلاثة على الفور، موضحين أنهم يبلغون من العمر حوالي 25 عاما.وقال مصدر في الشرطة إن راكبَين في السيارة التي استهدفتها الطلقات تمكنوا من الفرار، فيما فر المهاجمون على متن سيارتهم.وأكد رجال الإطفاء أنهم تدخلوا بعيد ذلك ووجدوا سيارة مشتعلة في مكان قريب من مكان الهجوم، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تلك سيارة المهاجمين.ويأتي إطلاق النار في حين تتصاعد تصفية الحسابات على خلفية تهريب المخدرات في ثاني مدن فرنسا. (روسيا اليوم)