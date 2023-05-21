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زلزال جديد يضرب أضنة التركية.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
21-05-2023 | 10:48
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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر محافظة أضنة التركية.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد" عبر "تويتر"، بأن الزلزال وقع في قضاء منطقة صائم بيلي على عمق 6.67 كلم، الساعة 15:46 بالتوقيت المحلي.
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ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين، أو أضرار في ممتلكاتهم. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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