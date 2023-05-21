إيران تستدعي سفيرة سويسرا احتجاجاً على "التدخل" في شؤونها الداخلية

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استدعت إيران السفيرة السويسرية لديها احتجاجاً على "تدخل" بلادها في الشؤون الداخلية لطهران.وذكرت ذكرت وكالة أنباء فارس، الأحد، أن الخارجية السويسرية كانت قد أدانت حكماً بالإعدام في إيران على عدد من العناصر الذين ارتكبوا "جرائم قتل خلال أعمال الشغب قبل عدة أشهر".كما اتهمت الوكالة سويسرا بنشر صورة لعلم "مزيف بدلاً من علم" إيران مما يمثل مخالفة للأعراف.وقالت إن الخارجية الإيرانية استدعت السفيرة السويسرية نادين لوزانو حيث أبلغتها استياء واحتجاج طهران على تصرفات بلدها وطالبتها بتصحيحها.