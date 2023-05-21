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السوداني استقبل القائد الجديد لبعثة الناتو

Lebanon 24
21-05-2023 | 11:36
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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق خوسيه أنطونيو، فيما ودّع السوداني القائد السابق للبعثة جيوڤاني أيانوتشي، بعد انتهاء مهامّ عمله في العراق.
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وجرى خلال اللقاء البحث في مسارات التعاون بين العراق ودول حلف شمال الأطلسي، في مجالي تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية، وفق بيان لمكتب السوداني.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور القائد السابق للبعثة خلال فترة عمله في العراق، كما رحب برئيس بعثة الناتو الجديد، مؤكداً الحاجة لمواصلة تطوير أداء وقابليات القوات العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، التي تعدّ من أولويات الحكومة في إدارة الملفّ الأمني.
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