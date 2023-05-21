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عربي-دولي

جروسي يزور بكين لمناقشة تقدم البرنامج النووي الصيني

Lebanon 24
21-05-2023 | 11:51
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، إنه يقوم بـ"زيارة مهمة" إلى الصين، التي وصفها بـ "أحد أهم شركاء الوكالة ورائد في الطاقة النووية".

وأضاف في تغريدة على تويتر أن جدول أعمال زيارته يشمل "التقدم الملحوظ لبرنامج الطاقة النووية للصين، التعاون في التطبيقات النووية والتبادلات التي لا غنى عنها بشأن السلامة النووية".
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