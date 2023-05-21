Advertisement

عربي-دولي

الجيش السوداني: اتفاق وقف النار لا يتضمن المسائل السياسية

Lebanon 24
21-05-2023 | 12:46
A-
A+
Doc-P-1069364-638202953584439153.jpg
Doc-P-1069364-638202953584439153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع بدء العد التنازلي لدخول هدنة مدتها سبعة أيام حيز التنفيذ، أكد الجيش السوداني أن الاتفاق مع قوات الدعم السريع ينحصر على الجوانب الفنية والعسكرية ولا يتضمن مسائل سياسية.

وأوضح في بيان، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة السودانية وقعت في جدة مساء أمس على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.
Advertisement
ومدة وقف إطلاق النار قصير المدى سبعة أيام، تدخل حيز التنفيذ، غداً الاثنين، في تمام الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، وفق البيان.

الجوانب العسكرية والفنية
وينحصر الاتفاق على الجوانب العسكرية والفنية الخاصة بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت وإجراءات حرية تنقل المدنيين، مشيراً إلى أن هدف ذلك "حمايتهم من العنف والانتهاكات"، التي تمارسها قوات الدعم السريع.

كذلك قال البيان إن الهدنة تهدف إلى إخلاء المستشفيات وصيانة مرافق الخدمات والموضوعات ذات الصلة دون التطرق لمناقشة أي أوضاع سياسية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:46 | 2023-05-21
19:01 | 2023-05-21
17:42 | 2023-05-21
16:51 | 2023-05-21
16:30 | 2023-05-21
16:00 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website