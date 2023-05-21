"قوات الدعم السريع": نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في السودان

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وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها "ملتزمة تماماً" بوقف إطلاق النار، بعد الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو الطرفين في جدة، وأضافت: "نؤكد التزامنا التام بوقف إطلاق النار من مساء الإثنين، والعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وفتح الممرات للمدنيين".وتابعت: "نحن اليوم أكثر إصراراً وعزيمة على ضرورة كسر هذه الحلقة الشريرة التي ظلت تتحكم في مصير شعبنا ظلما واستبدادا".والسبت، وقع الجيش وقوات الدعم السريع اتفاقاً لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع، بعد محادثات في السعودية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مساء الإثنين بآلية مراقبة مدعومة دوليا.ووفقاً لنص اتفاق جدة، ستتولى لجنة مؤلفة من 3 ممثلين عن كل من طرفي الصراع و3 أعضاء من السعودية ومثلهم من الولايات المتحدة مراقبة وقف إطلاق النار.