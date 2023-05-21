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عربي-دولي

فلسطين.. إصابة جندي إسرائيلي إثر عملية دهس في حوارة - نابلس

Lebanon 24
21-05-2023 | 14:47
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أفادت قناة "الميادين"، اليوم الأحد، بإصابة جندي في قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر عملية دهس في بلدة حوارة، جنوبي نابلس. 

وذكرت القناة أنّ منفذ العملية انسحبَ من المكان، فيما نشرت قوات الاحتلال عدة حواجز في محيط المنطقة، كما أغلقت كلّ الطرقات المؤدية إلى بلدة حوارة، وأجبرت أصحاب المتاجر على الإغلاق عبر الاعتداء عليهم بالضرب. 
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وتأتي عملية الدهس في أعقاب تصعيد الاحتلال لعدوانه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية، وبعد اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، للأقصى.

وتتواصل عمليات المقاومة في الضفة الغربية، رداً على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين، وشهدت تنوعاً في الوتيرة والأداء خلال الشهر الماضي، بعد عملية اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وأسفرت عمليات المقاومة الفلسطينية خلال نيسان الماضي، عن مقتل 3 مستوطنين، وإصابة 41 جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة.
 
وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر، حسب مركز معلومات فلسطين -معطى- 987 عملاً مقاوماً، بينها 139 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت 48 منها في جنين، و39 في نابلس.

ومطلع شهر أيار الجاري، استشهدت الشابة إيمان زياد أحمد عودة (26 عاماً) جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال في حوارة جنوب نابلس، وذلك عقب تنفيذها لعملية طعن ضد جندي إسرائيلي. 

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