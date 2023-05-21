فلسطين.. إصابة جندي إسرائيلي إثر عملية دهس في حوارة - نابلس

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أفادت قناة "الميادين"، اليوم الأحد، بإصابة جندي في قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر عملية دهس في بلدة حوارة، جنوبي نابلس.وذكرت القناة أنّ منفذ العملية انسحبَ من المكان، فيما نشرت قوات الاحتلال عدة حواجز في محيط المنطقة، كما أغلقت كلّ الطرقات المؤدية إلى بلدة حوارة، وأجبرت أصحاب المتاجر على الإغلاق عبر الاعتداء عليهم بالضرب.وتأتي عملية الدهس في أعقاب تصعيد الاحتلال لعدوانه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية، وبعد اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، للأقصى.وتتواصل عمليات المقاومة في الضفة الغربية، رداً على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين، وشهدت تنوعاً في الوتيرة والأداء خلال الشهر الماضي، بعد عملية اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.وأسفرت عمليات المقاومة الفلسطينية خلال نيسان الماضي، عن مقتل 3 مستوطنين، وإصابة 41 جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة.