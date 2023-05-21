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عربي-دولي

الكوليرا تودي بحياة 10 أشخاص في جنوب إفريقيا

Lebanon 24
21-05-2023 | 15:01
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أعلنت إدارة الصحة في إقليم جاوتنج بجنوب إفريقيا، وفاة 10 حالات إصابة بالكوليرا ضمن 19 حالة مُكتشفة في منطقة هامانسكرال.

وأعلنت جنوب إفريقيا عن أول وفاة بسبب الكوليرا في شباط الماضي، وذلك بعد وصول الفيروس إلى البلاد من مالاوي.
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ولم يتضح بعد عدد حالات الإصابة بالكوليرا في جنوب إفريقيا حتى الأحد، لكن إقليم جاوتنج الأكثر اكتظاظاً بالسكان، والذي يضم جوهانسبرج وبريتوريا، هو الأشد تضرراً.

ويمكن أن تسبب الكوليرا بعض الأعراض، مثل الإسهال الحاد والقيء والضعف، وتنتشر بشكل رئيسي عن طريق تناول الطعام أو الماء الملوث.

ويمكن أن تتسبب في وفاة الشخص المصاب بها إذا لم يعالج.
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