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إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس بقرية حوارة بالضفة الغربية

Lebanon 24
21-05-2023 | 15:15
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قال الجيش الإسرائيلي، إن أحد جنوده أصيب، الأحد، في عملية دهس بقرية حوارة بشمال الضفة الغربية.

وأضاف في بيان "اصطدمت سيارة بجندي إسرائيلي خلال نشاط اعتيادي للجيش في منطقة حوارة في وقت سابق، الأحد. وأطلق جندي آخر في المنطقة النار باتجاه السيارة التي فرت من المكان".
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وذكر البيان أن الجندي أصيب بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى.

وأضاف أن قوات إسرائيلية تقوم بتمشيط المنطقة بحثاً عن المهاجم، الذي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن من المعتقد أنه فر باتجاه نابلس.
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