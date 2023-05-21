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عربي-دولي

مخالفة سير قد تطيح بوزيرة داخلية بريطانيا.. سوناك يدافع

Lebanon 24
21-05-2023 | 15:17
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واجهت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، مأزقاً إذ يشتبه في أنها حاولت الحصول على معاملة تفضيلية بعد القيادة بسرعة زائدة، وتطالب المعارضة رئيس الوزراء ريشي سوناك بفتح تحقيق في القضية.
 
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إلى هذا، كشفت صحيفة "ذي صنداي تايمز" أن الوزيرة التي غُرّمت لتجاوزها السرعة، طلبت من مستشارين تنظيم دورة خاصة لها في قواعد السير، لتجنب متابعة الدورة ضمن مجموعة من عدة سائقي سيارات، بهدف تفادي خسارة نقاط على رخصة قيادتها.
ورداً على سؤال صحافيين عن القضية قال رئيس الوزراء ريشي سوناك في قمة مجموعة السبع في اليابان إنه "لا يعرف كل التفاصيل بشأن ما حدث".

فيما نقلت وكالة "بي أيه" عن المتحدث باسمه قوله "أتفهم أنها أعربت عن أسفها للسرعة المفرطة وقبلت العقوبة ودفعت الغرامة"، مؤكدا أن الوزيرة تتمتع "طبعاً" بثقة رئيس الوزراء.
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