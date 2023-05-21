وزير الدفاع التركي: أنقرة لن تتوقف عن "مكافحة الارهاب" في شمال العراق وسوريا

Advertisement

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أنقرة لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.وشدد في كلمة ألقاها أكار اليوم في "مؤتمر مكافحة الإرهاب وسوريا" بمدينة إسطنبول، أن "مكافحة الإرهاب تعتبر من أكبر التحديات أمام تركيا القوية والعظيمة وأن بلاده تواصل مكافحة الإرهاب بحزم كبير".وأشار أكار في هذا الإطار إلى مواصلة الجيش التركي عملياته ضد الإرهابيين في شمال العراق وسوريا وملاحقة فلول الإرهاب، وأضاف: "لن تتوقف مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي، والجيش التركي يواصل دفن الإرهابيين في الحفر والمخابئ التي حفروها".كذلك، ذكر أنّ الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب انطلاقا من مبدأ "هدفنا الإرهاب حيثما وجد".