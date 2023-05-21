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عربي-دولي
السيسي وبن طارق يؤكدان على حماية مصالح الشعوب العربية
Lebanon 24
21-05-2023
|
17:42
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عصر أمس، سلطان عُمان هيثم بن طارق، في زيارته الأولى لمصر، منذ توليه قيادة السلطنة، والتي تستمر يومين.
وذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في بيان، أن "السيسي رحب بالسلطان هيثم بن طارق ضيفاً مُكرَّماً على مصر، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق له لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح، في تحقيق رؤية عمان 2040"، ومشيداً بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان.
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من جانبه، أشاد هيثم بن طارق بتميز العلاقات وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكداً على حرص السلطنة على تعزيز أطر التعاون القائمة وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كل المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال زيارة الرئيس السيسي إلى مسقط في حزيران 2022، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، وعنصر أساسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأعرب الزعيمان عن الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري.
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