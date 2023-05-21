هجوم حدودي دامٍ شرقاً وتسلل إسرائيلي غرباً في إيران

تشهد عدة نقاط حدودية إيرانية أحداثاً ساخنة بلغت ذروتها، أمس، بهجوم شنته جماعة جيش العدل على مخفر في سيستان بلوشستان وأسفر عن مقتل 6 جنود، في حين تحدث وزير المخابرات والأمن الإيراني إسماعيل الخطيب عن توقيف مجموعة إرهابية مرتبطة بإسرائيل بعد تسللها لمنطقة متاخمة لكردستان العراق.

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بعد يومين من زيارة لافتة، قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بصحبة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية المضطربة جنوب شرق إيران، حيث افتتح الرجلان مشاريع للربط الكهربائي والسوق الحرة، شنت جماعة "جيش العدل" السنية المتمردة، هجوماً على مخفر حدودي إيراني وقتلت 6 جنود إيرانيين وأصابت 5 آخرين.

وأفاد المدعي العام لمدينة سراوان الواقعة على الحدود الإيرانية - الباكستانية شمس آبادي بأنه أمر بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم ومواصلة ملاحقة المتهمين بالاعتداء على مخفر "مك سوخته" الذي يقع ضمن المنطقة التابعة لفرقة "قدس" بالحرس الثوري والمسؤولة عن تأمين الحدود الشرقية للبلاد.

ووصفت الشرطة المهاجمين بأشرار وأعداء وقالت إنهم "هربوا من مكان الاشتباك بعد تكبدهم خسائر كبيرة".

في غضون ذلك، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الهجوم الإرهابي والوحشي وقال إنه يستهدف ضرب مصالح إيران وباكستان.

وأكد أن الارهابيين لا يسمحون للحدود المشتركة أن تكون حدود صداقة وتعاون وحدود اقتصادية لشعبي البلدين، وأضاف إن بلاده تتوقع من المسؤولين الباكستانيين تنفيذ الاتفاقيات الأمنية بين البلدين لقمع الجماعات الإرهابية في أقرب وقت ممكن، ومحاولة تحسين أمن الحدود المشتركة.

وتقع سراوان في المنطقة القريبة من الحدود مع باكستان وهي إحدى مدن بلوشستان التي شهدت احتجاجات دامية في الأشهر الماضية.

وفي ملف آخر عابر للحدود بين إيران وأفغانستان، جدد مسؤولو طهران تحذيراتهم لحركة طالبان من حجز مياه نهر هيرمند، وقال رئيس البرلمان محمد قاليباف، إن "التنفيذ الكامل والدقيق للاتفاق حول مياه النهر يضمن المصالح المشتركة لإيران وأفغانستان"، مؤكداً أنه "لن يكون هناك أي تنازل إيراني بشأن هذه القضية، وأنه لا حل وسطاً بشأن هذا الأمر الحيوي سيكون مقبولاً".





