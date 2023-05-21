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عربي-دولي

بعد السيطرة عليها: قائد فاغنر يكشف موعد مغادرة باخموت

Lebanon 24
21-05-2023 | 23:00
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أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، السيطرة على باخموت بأكملها "كما وعدنا"، وذلك في خضم موجة البلبلة التي أحاطت بالمدينة خلال الساعات الماضية، وسط تأكيد موسكو السيطرة عليها ونفي كييف.
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وقال في رسالة صوتية على تليغرام أمس الأحد: "لقد سيطرنا على كل الأراضي التي وعدنا بالاستيلاء عليها، حتى آخر سنتيمتر".

كما أضاف: "سنقوم بتسليم مواقعنا في باخموت إلى وزارة الدفاع الروسية، ونغادر منطقة النزاع يوم 25 أيار"، وفق رويترز.

"لم يبق أي جندي أوكراني"
يأتي ذلك بعد أن أكد بريغوجين بتصريحات على حسابه في تلغرام، بوقت سابق أمس الأحد، أن جندياً واحداً لم يبق في باخموت، في نفي قاطع لما أدلت به وزارة الدفاع الأوكرانية بسيطرتها على جزء ضئيل من المدينة، وتطويقها تكتيكياً.

وقال إنه "لم يبق في باخموت أي جندي أوكراني لأننا لا نجد من يمكننا أخذه في الأسر.. وهناك عدد كبير من جثث الجيش الأوكراني"

كما اعتبر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إما ماكر أو ليس على علم بما يحدث على الأرض"، في إشارة إلى إقراره بوقت سابق الأحد سقوط المدينة ومن ثم تراجعه بعد ساعات، لاسيما بعد أن خرجت عدة تصريحات لقادة أوكرانيين تناقض ما قاله.

فقد أكد قائد عسكري أوكراني كبير أن قوات بلاده تسيطر على جزء "ضئيل من باخموت، لكنه موطئ قدم سيكون كافياً لدخول المدينة المدمرة عندما يتغير الوضع"، بحسب تعبيره. وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي في منشور على تليغرام إن قوات كييف تتقدم في ضواحي باخموت وتوشك على فرض "تطويق تكتيكي" للمدينة.

بدورها، شددت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، على أن القوات الأوكرانية طوقت باخموت بشكل جزئي.(سكاي نيوز)

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