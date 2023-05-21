عملية اقتحام للقوات الإسرائيلية لمخيم في الضفة.. واستشهاد 3 فلسطينيين

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين بالرصاص وأصابت 3 بجروح أحدهم بحالة خطرة خلال عملية اقتحام لمخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية في ساعة مبكرة اليوم الاثنين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وفا، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة في مدينة نابلس وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، برفقة جرافات وآليات عسكرية.وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اقتحم عشرات المنازل في المخيم وفتشها وعبث بمحتوياتها.وقالت إن القوات الإسرائيلية نشرت قناصتها فوق بعض المنازل، كما منعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم وإخلاء الإصابات.ولم يصدر تأكيد فوري من الجيش الإسرائيلي.(سكاي نيوز)