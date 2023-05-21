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عربي-دولي

ردّ روسي على هذه الضربات.. موسكو تحذر واشنطن والناتو

Lebanon 24
21-05-2023 | 23:23
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حذرت روسيا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" من تبعات تزويد أوكرانيا بمقاتلات F 16، وتوجيه ضربات أوكرانية إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وقال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، في تصريحات عبر تطبيق "تليغرام"، إن تزويد أوكرانيا بمقاتلات F 16، سيثير مسألة تورط حلف "الناتو" في الصراع.
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وقال أنتونوف أيضاً في تصريحاته، إن أي هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، "سيعتبر ضربة لروسيا".

وأضاف أنتونوف: "من المهم أن تكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بالرد الروسي على مثل هذه الضربات".
 
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