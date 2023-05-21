مهمة تاريخية والأولى عربياً.. انطلاق أول رائدين سعوديين للفضاء (فيديو)

في حدث تاريخي، انطلق، أمس الأحد، صاروخ في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقم يضم أول سعوديَّين أحدهما امرأة.



وانطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، وفق فرانس برس.

رائدا الفضاء السعوديان @Astro_Rayyanah و @AstroAli11 يستقلّان مركبة "دراجون" مع طاقم المهمة للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.



السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/aqDOYi9fJU — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 21, 2023 Advertisement

الأولى عربياً

في السياق، كشف الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء محمد بن سعود التميمي، أن المملكة لديها الآن 3 رواد صعدوا للفضاء.



كما أضاف في تصريحات لـ"العربية/الحدث" من فلوريدا، أن السعودية أصبحت هي الأولى عربياً بإرسالها 3 رواد فضاء.

وكان السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني قد وصلا في وقت سابق الأحد إلى مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.



فيما التقيا أهاليهما قبل الانتقال لمركبة "دراجون 2".

جاهزية تامة

يشار إلى أن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء، كانت أكدت خلال مؤتمر صحافي في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا، فجر أمس الأحد، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاء AX-2 بموعدها المقرر، مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية "دراجون 2"، التي تحمل على متنها 4 رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأميركيان بيغي ويتسن، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وحضر المؤتمر مستشارة الهيئة السعودية للفضاء المهندسة مشاعل الشميمري، ومايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة الفضاء الأميركية، ومدير البرنامج الأميركي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات في شركة "أكسيوم سبيس" ديريك هاسمان، ومدير برنامج الرحلات الفضائية في شركة "سبيس إكس" بانجي ريد.





لحظة تاريخية

وأعربت الشميمري عن ثقتها في تنفيذ رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، المهمة العلمية لهما على محطة الفضاء الدولية بنجاج، مشددة على أنها لحظة تاريخية للمملكة العربية السعودية، وللمنطقة العربية كلها، وتمثل مصدر إلهام للشباب السعودي والعربي.



كذلك أشادت بالتعاون مع "ناسا"، وشركة "أكسيوم سبيس"، وشركة "سبيس إكس"، والذي أثمر عن تحقيق تقدم كبير في خطط المملكة لاستكشاف الفضاء والعمل على الأبحاث العلمية في الجاذبية الصغرى لخدمة العلم والبشرية.



الوصول في الوقت المحدد

بدوره، أكد مدير البرنامج الأميركي للمحطة الفضائية الدولية جويل مونتالبانو، ومدير العمليات في شركة "أكسيوم سبيس" وديريك هاسمان، أن الجهات المختصة بالرحلة الفضائية أكدت تنفيذ عملية إطلاق الرحلة، والوصول إلى محطة الفضاء الدولية في الوقت المحدد.



فيما أشار مايك ماكالينن من "سرب الطقس 45" التابع لوكالة الفضاء الأميركية، إلى أن الطقس يعد مناسباً لإطلاق الرحلة الفضائية في موعدها، وأن المتابعة لحالة الطقس مستمرة حتى موعد الإطلاق.(العربية)







