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عربي-دولي

بايدن: المكالمة مع مكارثي "كانت جيدة" وسنتحدث مرة أخرى الاثنين

Lebanon 24
21-05-2023 | 23:45
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أفاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن المحادثة التي أجراها مع رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفين مكارثي، حول رفع سقف الدين الأميركي "كانت إيجابية"، وأشار إلى أنهما سيتحدثان مرة أخرى الاثنين.

وقال الرئيس الديمقراطي للصحافيين عند وصوله إلى البيت الأبيض، الأحد، بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام مع قادة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان: "الأمور تسير على ما يرام، سنتحدث غداً".
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وتواجه وزارة الخزانة الأميركية خطر التخلف عن سداد الديون بحلول الأول من يونيو، إذا لم يتخذ الكونجرس إجراءات لرفع سقف الدين، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث إفلاس غير مسبوق قد يقلب الاقتصاد العالمي رأساً على عقب، وفق ما أوردت "رويترز".
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