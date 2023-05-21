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عربي-دولي

واشنطن: لا نمانع شن كييف هجمات على القرم بأسلحة أميركية

Lebanon 24
21-05-2023 | 23:48
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كشف مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة لا تمانع شن أوكرانيا هجمات على شبه جزيرة القرم باستخدام الأسلحة الأميركية، باعتبارها "أرضاً أوكرانية محتلة"، وفق زعمه.

وقال في مقابلة مع "سي إن إن": "لا نضع أي قيود في وجه أوكرانيا لاستهداف الأراضي الواقعة داخل حدودها المعترف بهاً دولياً"، معتبراً أن "شبه جزيرة القرم، في رأينا، هي أراض أوكرانية".
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غير أنه في الوقت نفسه، أكد أن الولايات المتحدة لا تدعم شن هجمات أوكرانية باستخدام أسلحة الناتو ضد العمق الروسي.

طائرات إف 16
يشار إلى أنه بعد الضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن من أجل تزويد كييف بطائرات إف 16، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق الأحد، إن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قدم لواشنطن "تأكيداً قاطعاً" بأن طائرات إف-16 لن تهاجم الأراضي الروسية.

وأوضح للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية أن "لدي تأكيد قاطع من زيلينسكي بأنهم لن يستخدموا المقاتلات لاستهداف الأراضي الروسية، لكنهم سيستخدمونها لاستهداف القوات الروسية داخل أوكرانيا والمنطقة".
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