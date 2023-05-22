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بعد مخيم بلاطة.. القوات الإسرائيلية تقتحم جنين

Lebanon 24
22-05-2023 | 00:22
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تواصل القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام المدن في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها مدينة جنين، التي أعلنت وزارة التربية والتعليم فيها تأجيل الدراسة في المدينة ومخيمها إلى الساعة التاسعة صباحا بسبب اقتحامهما.
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فقد قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" صباح الاثنين إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين.

وجاء ذلك بعد أن وقت قصير على مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية فيم خيم بلاطة في مدينة نابلس إثر اقتحامه في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن القوات الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين بالرصاص في مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة اليوم الاثنين.


أ
المصدر: سكاي نيوز
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