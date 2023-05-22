بعد مخيم بلاطة.. القوات الإسرائيلية تقتحم جنين

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تواصل القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام المدن في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها مدينة جنين، التي أعلنت وزارة التربية والتعليم فيها تأجيل الدراسة في المدينة ومخيمها إلى الساعة التاسعة صباحا بسبب اقتحامهما.فقد قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" صباح الاثنين إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين.وجاء ذلك بعد أن وقت قصير على مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية فيم خيم بلاطة في مدينة نابلس إثر اقتحامه في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن القوات الإسرائيلية قتلت 3 فلسطينيين بالرصاص في مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية المحتلة في ساعة مبكرة اليوم الاثنين.