Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تندد بـ"زيارة" بن غفير للمسجد الأقصى

Lebanon 24
22-05-2023 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1069476-638203377435310861.jpeg
Doc-P-1069476-638203377435310861.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنه لا يجوز استخدام هذه المساحة المقدسة لأغراض سياسية، داعيا جميع الأطراف إلى احترام قدسيتها.

وأضاف: "نعيد التأكيد على الموقف الأميركي الراسخ الداعم للوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس ونؤكد على الدور الخاص للأردن كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس."
Advertisement
 
كما أعربت الخارجية في ذات البيان عن قلقها من قرار أصدرته الحكومة الإسرائيلية يتيح للمستوطنين اليهود ترسيخ وجود دائم لهم في مستوطنة حومش بشمال الضفة الغربية، والتي وفقا للقانون الإسرائيلي بُنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة.

وأضاف البيان أن الخطوة لا تتماشى مع الالتزامات الإسرائيلية الخطية لرئيس الوزراء السابق أرئيل شارون لإدارة جورج بوش عام 2004 والتزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية لإدارة جو بايدن وإن زيادة الاستيطان في الضفة الغربية تمثل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين.

وكان قد اقتحم إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى، صباح الأحد، مؤكدا أن دخوله للمنطقة "شرعي تماما"، بينما عبر عن سعادته بدخول أرض الأقصى.

وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في كانون الثاني الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2023-05-22
05:30 | 2023-05-22
05:00 | 2023-05-22
04:33 | 2023-05-22
04:27 | 2023-05-22
04:17 | 2023-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website