رئيس وزراء هذه الدولة يعلن إصابته بكورونا للمرة الأولى

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أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج في منشور على فيسبوك أنه أصيب بفيروس كوفيد-19، للمرة الأولى.وقال لي البالغ من العمر 71 عاماً: "أشعر بشكل عام أنني في وضع جيد، ولكن أطبائي نصحوني بالعزل الذاتي حتى تحسن وضعيتي".ووصف الأطباء لرئيس وزراء سنغافورة دواء بكسلوفيد، وهو دواء مضاد للفيروسات، كما ذكر لي أنه تلقى الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا في تشرين الثاني الماضي.