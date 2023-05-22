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عربي-دولي

رئيس وزراء هذه الدولة يعلن إصابته بكورونا للمرة الأولى

Lebanon 24
22-05-2023 | 01:04
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أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج في منشور على فيسبوك أنه أصيب بفيروس كوفيد-19، للمرة الأولى.

وقال لي البالغ من العمر 71 عاماً: "أشعر بشكل عام أنني في وضع جيد، ولكن أطبائي نصحوني بالعزل الذاتي حتى تحسن وضعيتي".
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ووصف الأطباء لرئيس وزراء سنغافورة دواء بكسلوفيد، وهو دواء مضاد للفيروسات، كما ذكر لي أنه تلقى الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا في تشرين الثاني الماضي.
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