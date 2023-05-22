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عربي-دولي

شبّه باخموت بهيروشيما.. هفوة لزيلينسكي تلقفتها سريعاً موسكو!

Lebanon 24
22-05-2023 | 01:27
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لم يكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يبيت أي نية سيئة لحليفه الأول الرئيس الأميركي جو بايدن، حين قال بعدما التقاه في قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية، إن صور المدينة التي محيت عن بكرة أبيها ذكّرته بمدينة باخموت في الشرق الأوكراني.
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فقد ذكر أمام الصحافيين أثناء حضوره القمة، أمس الأحد، أن صور الدمار في هيروشيما تذكره بباخموت والتجمعات السكنية الأخرى المماثلة، مضيفاً "لم يبق شيء على قيد الحياة، انهارت كل المباني ".

زيلينسكي يتراجع!
إلا أن زيلينسكي لم ينتبه ربما في حمأة تأثره لسقوط الجزء الأكبر من المدينة في أيدي الروس، أن هيروشيما دمرت وتركت أثراً بعد عين بقنبلة نووية أطلقتها في حينه الولايات المتحدة، حليفته الأولى في صراع اليوم ضد روسيا.

لم تمر مرور الكرام
لكن تلك الهفوة لم تمر مرور الكرام على روسيا، فقد تلقفتها سريعاً المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

إذ ردت قائلة: "لا تنس أن البيت الأبيض رتب الأمرين" في إشارة إلى تذكية الصراع الروسي الأوكراني الذي تجلى بأعنف صوره في باخموت، ومدينة هيروشيما وناغازاكي اللتين قصفتا بالنووي الأميركي في نهاية الحرب العالمية الثانية في آب 1945.

وشكلت فاجعة هيروشيما حتى اليوم إحدى أسوأ الكوارث البشرية على الإطلاق في العصر الحديث، إذ قتل 140,000 شخص، فيما أصيب الآلاف أيضا بأمراض مختلفة على رأسها السرطان، جراء المواد الإشعاعية.(العربية)





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