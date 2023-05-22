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عربي-دولي

بالمسيرات وصواريخ كروز.. هجوم روسي على دنيبرو

Lebanon 24
22-05-2023 | 01:39
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها تمكنت من إسقاط 15 طائرة مسيرة روسية و4 صواريخ كروز كانت تستهدف مدينة دنيبرو.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز"  في كييف بأن هجمات الجيش الروسي الليلة الماضية تركزت على مدينة دنيبرو، ووفقا للدفاعات الأوكرانية قالت إنها أسقطت 15 طائرة مسيرة و4 صواريخ كروز من طراز "كاليبر" كانت تستهدف المدينة.
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ونقلت رويترز عن مسؤولين أوكرانيين أن القوات الروسية شنت هجوما جويا خلال الليل على مدينة دنيبرو بجنوب شرقي أوكرانيا، فيما أفادت وسائل الإعلام بوقوع سلسلة من الانفجارات.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي لأهدافها أم أن صواريخ أو طائرات مسيرة روسية تقصف أهدافا، غير أن حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، التي تعد دنيبرو المركز الإداري لها، أشاد بالمدافعين.

وقال الحاكم سيرهي ليساك على تطبيق تلغرام "بفضل قوات الدفاع، صمدنا أمام الهجوم. التفاصيل ستأتي في الوقت المناسب".

ووصف ليساك القوات الروسية بأنها "مجموعة من الإرهابيين"، بحسب رويترز.
المصدر: سكاي نيوز
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