هل يريد الغرب حقًا انتصار أوكرانيا في الحرب؟

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يستعد شبان وشابات الألوية المدربة والمجهزة حديثًا في أوكرانيا لهجوم الربيع المنتظر، والذي على الأرجح سيتم تأجيله إلى الصيف.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "على الرغم من الضغط الهائل من حلفائهم لإثبات أن المعدات والذخيرة التي تم الالتزام بها يمكن تحويلها إلى مكاسب جادة على الأرض، فإن المسؤولين الأوكرانيين يجاهدون للتأكيد على أن هذه الحملة المقبلة من غير المرجح أن تكون حاسمة. بدلاً من ذلك، من المرجح أن تكون المكاسب بطيئة وتدريجية أكثر من كونها كاسحة وواسعة النطاق. خلال العام الماضي، أُجبرت أوكرانيا على خوض حرب استنزاف بتكلفة عقابية حقيقية. إن حروب الاستنزاف مثل هذه ليست سريعة أبدًا، ومن السذاجة الاعتقاد بأنها ستنتهي قريبًا".وتابعت الصحيفة، "لا مجال للفكرة القائلة إن "كل شيء سينتهي بحلول عيد الميلاد"، وربما لن ينته بحلول عيد الميلاد الذي سيليه. سيتطلب الحفاظ على هذا الجهد في المدى المتوسط (من سنة إلى ثلاث سنوات) والطويل (من سنتين إلى 10 سنوات) جهدًا صناعيًا هائلاً، وتغييرًا تدريجيًا في توريد المعدات العسكرية، أكبر بكثير مما رأيناه بالفعل. مهما كان الوضع في نهاية سلسلة العمليات هذا الصيف، فإن روسيا لن تندثر، والتهديد من الشرق سيستمر".وأضافت الصحيفة، "في حديثه إلى وفد عسكري ودبلوماسي في كييف في وقت سابق من هذا الشهر، سُئل مسؤول عسكري أوكراني كبير عن رسالته في فترة ولاية واحدة، وكان جوابه: "الاستدامة". إنهم يفكرون في كيفية الحفاظ على استقرار وضعهم السياسي والعسكري على نطاق زمني أطول بكثير. على المستوى السياسي، تعلق أوكرانيا آمالها على خطة لعضوية الناتو في نهاية المطاف. وستتعامل دول الناتو مع كيفية القيام بذلك في قمة فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا)المقبلة في تموز. أما على الجبهة العسكرية، فإن طبيعة وحجم المساعدة الغربية غير كافيين تمامًا لدعم الجهود الأوكرانية لاستعادة أراضيهم. والحقيقة هي أن النجاحات المذهلة لقوات الدفاع الأوكرانية استندت إلى حد كبير إلى مخزون سوفياتي سابق. وعززت معدات الناتو هذه المعدات، لكنها لم تحل محلها. ونظرًا لتأثير قوة الاستنزاف التي لا هوادة فيها على معداتهم الحالية، فإن الحاجة إلى أسلحة جديدة وأفضل بكميات كبيرة ستزداد".وبحسب الصحيفة، "حتى الآن، تعهدت الولايات المتحدة والدول الحليفة بتقديم 140 مركبة غربية حديثة بشكل معقول. تقول ألمانيا إنها سلمت 18 دبابة ليوبارد 2 (تشير الشائعات في كييف إلى أن حوالى نصفهم ليسوا جاهزين للقتال). وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وعدت ألمانيا بتقديم المزيد من الطرازات. وتبرعت المملكة المتحدة بـ14 دبابة من طراز تشالنجر 2. ووعدت الولايات المتحدة بتقديم 31 دبابة أبرامز. كما ووعدت العديد من البلدان الأخرى (إسبانيا، بولندا، كندا، النرويج) ببضع عشرات أخرى، وقد تم تسليم بعضها".وتابعت الصحيفة، "تعاني دول الناتو من ضغوط على إمداداتها من المعدات والذخيرة - وخاصة قذائف المدفعية - على المدى القصير. ومع ذلك، تمتلك الولايات المتحدة وحدها أكثر من 2000 دبابة M1A2 Abrams في المخازن، مع آلاف أنظمة المدفعية والمركبات القتالية المدرعة. لا توجد أسباب عسكرية لعدم تسليم هذه المعدات إلى أوكرانيا. لن يكون لأي واحد من هذه المنصات أي فائدة في صراع مع الصين، الشاغل الحالي والمستقبلي المحتمل لمؤسسة الدفاع الأميركية. إذا لم يتم ارسالهم إلى أوكرانيا، فلن يتم استخدامهم أبدًا".وأضافت الصحيفة، "كما هو الحال الآن، يتم توريد الأسلحة والذخيرة بطريقة مخصصة إلى حد ما من خلال عملية تعرف باسم مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية. ويرقى هذا إلى اجتماع شهري في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا حيث تتوافق احتياجات أوكرانيا مع الموارد المعلنة للمجموعة المكونة من 54 دولة. وفي الاجتماع الأخير، كانت هناك مناقشة حول تطوير نهج أكثر استدامة وطويلة الأجل. إذا كان الغرب مهتما حقًا بمساعدة أوكرانيا على النجاح في تحقيق أهدافها الأساسية - والتي قد تبدو في بعض الأحيان موضع شك - فهو بحاجة إلى أن يكون جاداً في استبدال النظام التدريجي الحالي للتبرعات بإعادة إمداد وتجهيز منهجية على نطاق واسع. ويجب أن يبدأ التخطيط الآن".وختمت الصحيفة، "يجب أن يكون الهدف هو مساعدة أوكرانيا على إنشاء قوات مسلحة قادرة على الاندماج بشكل صحيح مع حلفائها الغربيين والدفاع عن نفسها بعد "هجوم الربيع". ستكون مكافأة النجاح عنصرًا جديدًا ونشطًا وديناميكيًا في نظام الغرب السياسي".