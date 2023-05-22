نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى 863

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أعلنت نقابة أطباء السودان،ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين في الاشتباكات الدائرة إلى 863 ضحية، والإصابات إلى 3531.وذكرت النقابة في تقريرها اليومي بشأن الاشتباكات، أن العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في الحصر، بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.وشهد السودان منذ 15 نيسان الماضي، اشتباكات دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، سقط فيها العديد من المدنيين، بسبب تركز أغلب المعارك وسط المدن.وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، الأحد، توقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة، على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع.