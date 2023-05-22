هل سيتأقلم الغرب مع دور الصين الجديد في الشرق الأوسط؟

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لقد تم الاعتراف بدور الصين في تسهيل المصالحة الأخيرة بين المملكة العربية السعودية وإيران في كل أنحاء العالم، إلا أنه تم تجاهله من قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "بدلاً من الإشادة بمبادرة يمكن أن تساعد في إحلال السلام في كل أنحاء الشرق الأوسط، تجنبت وسائل الإعلام الغربية الرائدة ذكر مساهمة الصين أو كانت مترددة في الاعتراف بأن أيام الهيمنة الغربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد ولت. ينبغي أن يكون الانفراج بمثابة جرس إنذار لهم ليدركوا أن السعودية وإيران اتفقتا على المصالحة، ليس لأن الصين أجبرتهما على الذهاب إلى بكين لتوقيع اتفاقية، ولكن لأن كلا البلدين يقدر النوايا الحسنة للصين ويعترف بكفاءتها في مساعدة الدول على تسوية خلافاتهما بالعقل والعاطفة".وتابع الموقع، "في عالم اليوم المترابط عالميًا، حيث الاقتصادات الوطنية متشابكة ومترابطة، يجب أن يكون التعايش السلمي واحترام المصالح الجوهرية للبلدان الأخرى دائمًا على رأس جدول الأعمال في العلاقات الدولية. النهج الاستعماري أو الإمبريالي في السعي وراء الهيمنة الإقليمية والعالمية، باستخدام الحيل القديمة لـ"فرق تسد"، ليس له مكان في العالم الحديث ويجب أن يدينه المجتمع الدولي".روابط قديمةبحسب الموقع، "يتجاهل العديد من المعلقين حقيقة أن علاقات الصين مع الشرق الأوسط تعود إلى أكثر من 2000 عام، من أيام داريوس الكبير في بلاد فارس إلى مصر تحت الإمبراطورية الرومانية، عندما ازدهرت التجارة بين الصين (في عهد أسرة هان) ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم على طول طريق الحرير القديم. في السنوات الأخيرة، ومع استمرار النمو الاقتصادي في الصين وازدياد استقرار المناخ السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن التعاون بين البلدين ينمو بسرعة. وتظهر أحدث الإحصاءات الصادرة عن الحكومة الصينية زيادة بنسبة 27.1 في المائة في التجارة الثنائية بين الصين و18 دولة في المنطقة، لتصل إلى أكثر من 500 مليار دولار في عام 2022".وتابع الموقع، "في حين يُعتقد أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيران تسعى بنشاط لتوسيع قدراتها التصنيعية الخاصة بها ورفع مستوى تنميتها الحضرية، فضلاً عن كفاءتها في التكنولوجيا الرقمية والتمويل، فإن خبرة الصين وقدرتها في مجالات مثل تطوير المدن الذكية جعلت منها الشريك المنطقي المفضل لهذه البلدان. كما وعزز طلب الصين النهم على النفط والغاز من المنطقة الروابط".وأضاف الموقع، "في بداية عام 2023، حدد أحد عمالقة الاتصالات في الصين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أنها جبهة نمو جديدة، حيث يصل الاستثمار التقديري للمنطقة في البنية التحتية للهاتف المحمول إلى 70 مليار دولار خلال الفترة 2019-2025. كما أن صناعة السيارات الصينية في الشرق الأوسط آخذ في التوسع أيضا. المزيد والمزيد من السيارات التي تصنعها الشركات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، بدأت تظهر في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق والبحرين والأردن ولبنان. في منطقة الخليج وحدها، تشير التقارير إلى أنه تم استيراد ما مجموعه 200000 سيارة صينية الصنع في عام 2022، وهو ما يمثل 10-15 في المائة من المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي".فوائد مشتركةبحسب الموقع، "ما سبق وذُكر ليس سوى عدد قليل من الأسباب التي تدعو إلى الترحيب بالصين في الشرق الأوسط، مع اعتبار الأسباب المعلنة لمشاركتها في المنطقة على أنها تجارية بحتة وذات منفعة متبادلة. والأهم من ذلك أن الصين تحترم ثقافات الشعوب الأخرى ولم تحاول أبدًا استعمار دول أخرى. ربما يمنح غياب العنصر الاستعماري في التاريخ الصيني الآخرين بعض الراحة، لدرجة أن ما يسمى بـ "التهديد الصيني"، كما تطلق عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها، قد تم تجاهله إلى حد كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما "مبادرة الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ عام 2013، فمن الإنصاف القول إن الدول في كل أنحاء العالم التي أقامت مشاريع بالمشاركة مع الصين ربما تكون في وضع أفضل لتأكيد أن الدور الرئيسي لمبادرة الحزام والطريق هو زيادة القدرة التصديرية للصين بدلاً من القيام بمهمة جيوسياسية تسعى إلى الهيمنة الإقليمية أو العالمية".وتابع الموقع، "تضم مبادرة الحزام والطريق الآن 151 دولة، مع 32 منظمة دولية مسجلة، بما في ذلك العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي أبدت استعدادًا للمشاركة في أكثر من 3000 مشروع باستثمارات إجمالية تزيد عن تريليون دولار. لكننا نعيش في عالم سريع التغير والسلام شيء يجب ألا نأخذه أبدًا كأمر مسلم به. إن عملية إزالة الدولرة، التي أطلقها عدد متزايد من الدول الراغبة في تسوية تجارتها الثنائية بالعملات المحلية، بما في ذلك من الشرق الأوسط، تمثل تحديًا واضحًا للدولار البترولي. وقد أثار هذا أيضًا نقاشًا حول ما إذا كان اليوان الصيني في طريقه للتنافس مع الدولار الأميركي كعملة احتياطية".احتمال الصراعوبحسب الموقع، "إذا كان العالم، كما يعتقد على نطاق واسع، في طريقه ليصبح متعدد الأقطاب وقد تستمر هذه الفترة الانتقالية لسنوات أو عقود، فإن الصراعات بين الصين كقوة صاعدة والولايات المتحدة كقوة عظمى حالية لا مفر منها عبر جبهات عديدة. قد تتمحور هذه النزاعات حول الأمن الوطني والإقليمي، أو حماية الاحتياطيات المالية لكل بلد، أو الآليات التي تحكم حريتنا التجارية وسلسلة التوريد العالمية، من بين أشياء أخرى كثيرة".وختم الموقع، "يبقى أن نرى ما إذا كانت مشاركة الصين في الشرق الأوسط ستكون مستدامة وكيف ستتعامل مع التحديات الحتمية القادمة من خارج وداخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع مراعاة الضغط على الاقتصاد المحلي للصين أثناء خضوعها للتحول الهيكلي".