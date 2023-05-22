"النصر الروسي" لن يمر مرور الكرام.. كيف وسّعت باخموت الشرخ بين جيش بوتين وحليفه الأهم؟

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"النصر الروسي" في باخموت لن يمر مرور الكرام كما يبدو ، ولاسيما مع مشاكل مجموعة فاغنر العسكرية مع وزارة الدفاع الروسية، التي لم تتوقف الفترة الماضية.فمن الواضح أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفع أسماء المشاركين في عملية باخموت وتقليدهم "أوسمة الشرف"، لأنهم يستحقونها، وفق قوله، لم تعجب صديقه المقرب مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين.يرفض التكريم؟فقد صرّح طباخ بوتين كما كان يعرف سابقاً، بأن "أوسمة الشجاعة" التي سيقلدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمقاتلي "فاغنر" لا حاجة لها إذا كان الكرملين سيقلد بمثلها من لم يشارك أصلا.وشدد القيادي المعروف على أن التكريم سيشمل وفق الإعلان الرسمي، من لم يشارك في معارك باخموت بنفس التقدير الذي شاركت به "فاغنر"، ولذلك رفض الأمر.كما أعلن تسليم المدينة للجيش الروسي يوم الخميس القادم الموافق ٢٥ أيار ، كي ترتاح قواته لشهرين تقريباً.وشدد على أن فاغنر لن تشارك في أي معارك قريباً حتى توكيلها بمهمات جديدة.وكشف عن أن مسؤولية قواته في العملية كانت السيطرة على مدينة باخموت، موضحا أنها أنجزت ذلك حتى آخر متر من المدينة، بحسب تعبيره.في حين قال بريغوجين إن عمليات عسكرية للتقدم في محور بلدتي خرومفافا وايفانكا في أجنحة المدينة كانت من مهام الجيش الروسي، مؤكداً أن قواته لم تشارك بها.خلافات عمقتها عملية باخموتجاء ذلك بعد ساعات فقط من تهنئة بوتين قوات "فاغنر" والجيش الروسي بالسيطرة على باخموت مربط فرس المعارك مع القوات الأوكرانية منذ الصيف الماضي.كما وجه سيد الكرملين، برفع أسماء المشاركين في العملية وتقليدهم "أوسمة الشرف"، لأنهم يستحقونها، وفق قوله.وأتى موقف بريغوجين هذا بعدما عاني حليف بوتين القديم من مشاكل مع وزارة الدفاع لأشهر، وجه إثرها انتقادات صريحة ولاذعة للوزير سيرغي شويغو ولهيئة الأركان، كما اتهم قيادة الجيش بعرقلة إمداد مقاتليه بالمعدات والتعزيزات.وبدأت الخلافات تدب بين طباخ بوتين وقادة الجيش الروسي بعد تأخر السيطرة على باخموت، متهما في أعنف هجوم على الإطلاق، صراحة وبالاسم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة في البلاد بمحاولة تدمير قواته.(العربية)