الفيضانات تجتاح الصومال وتقرع أجراس الإنذار.. نذير لكل العالم

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جاءت الفيضانات الجامحة لتجتاح الصومال وتقرع أجراس الإنذار مجددا، حول الاضطرابات والكوارث الطبيعية المتوازية والمتسارعة التي تهدد العالم نتيجة تغيّر المناخ.ويحذّر خبير بيئي في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية" على ما يشهده الصومال من ظواهر متعاكسة؛ خلَّفت خسائر لا تتحمّلها إمكانيات البلد المأزوم، بأن هذا الذي يحدث يؤكد صدق التنبؤات بأن البشرية تنتظرها كوارث أشد من المعتاد، إن لم يتم التحرك العاجل للحد من الاحترار العالمي.وجاء في تقرير للأمم المتحدة، 15 أيار ، عن فيضانات الصومال الناجمة عن الأمطار السنوية، أنها تسببت في تضرر أكثر من 460 ألف شخص، من بينهم نحو 219 ألفا نزحوا بعيدا عن مساكنهم.قال المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك، إن الفيضانات خلفت دمارا في جميع أنحاء البلاد، وغمرت المنازل والأراضي الزراعية، وجرفت الماشية.في ولاية هيرشابيل، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا، أجبر فيضان نهر شبيلي آلاف الأشخاص على الانتقال إلى مناطق مرتفعة، وسط تحذيرات من أن تتفشى الأمراض المنقولة بالمياه.نذير للعالمالخبير البيئي، أيمن قدوري، عضو الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، يوضح ماذا يعني تتابع نوبات الجفاف والفيضانات في الصومال وأشار إلى ان تغيّر المناخ لا يعني سيطرة ظاهرة مناخية على طقس إقليم ما، واختفاء بقية الظواهر، لكن يعني حدوث اضطراب غير مألوف في الظاهرة، ويتكرر ويتزايد.وقال: ما يشهده الصومال من فيضانات اجتاحت وسط وجنوب البلاد لا يعني نهاية أزمة الجفاف التي تعاني منها، بل تعني صدق تنبؤات الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن تفاقم أزمة الاحترار العالمي، وقرب تجاوز المحددات الحرارية للأعوام الأربعة القادمة؛ ما ينذر بكوارث قد تكون أعظم تنتظر البشرية، ما لم يتم تدارك الأمر في القريب العاجل.(سكاي نيوز)