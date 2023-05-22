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عربي-دولي

باب تزويد كييف بمقاتلات أف 16 أصبح مفتوحاً.. هذا ما كشفه بوريل

Lebanon 24
22-05-2023 | 04:33
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أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل أن باب تزويد أوكرانيا بمقاتلات أف 16 فتح في الوقت الحالي، وذلك قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

كما أضاف في تصريحات صحافية، أن تدريب الطيارين من أوكرانيا بدأ.
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مواصلة دعم كييف عسكرياً
وعن لقاء اليوم، أوضح أن الوزراء الأوروبيين سيبحثون كيفية مواجهة محاولات الالتفاف على أنظمة العقوبات ضد روسيا.

ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع أيضا مواصلة الدعم العسكري، ومحاسبة المسؤولين عن "جريمة الغزو"، ومواصلة بحث حزمة العقوبات الحادية عشرة ضد روسيا وضد كيانات تابعة لدول أخرى تنتهك العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

أتت هذه التطورات بعد يوم واحد من وعد أطلقه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للرئيس الأميركي جو بايدن، بعدم استخدام طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف -16 للتقدم نحو روسيا.

وقال بايدن، بعد قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، أمس الأحد، إنه حصل على تأكيد قاطع من زيلينسكي بأنهم لن يستخدموها للمضي قدما والانتقال إلى الأراضي الجغرافية الروسية.

إف -16 في الطريق.. دعم ثابت بعد باخموت
يشار إلى أن بايدن كان مهد الطريق من حيث المبدأ لتسليم طائرات إف -16 أميركية الصنع إلى أوكرانيا كجزء من تحالف من الحلفاء مع كييف.

بدوره، أوضح جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، أن نهج بلاده في تسليم الأسلحة والمعدّات وتدريب الأوكرانيين مرتبط بمتطلّبات النزاع. (العربية)


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