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عربي-دولي

بالأرقام.. إكتشفوا الدول الأكثر توليداً للطاقة النووية

Lebanon 24
22-05-2023 | 10:00
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تعتبرُ الطاقة النووية ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الكربون في العالم، ويمكن استخدامها في مجالات عدة، أهمها توليد الكهرباء، حيث يوفر نحو 440 مفاعلاً ما نسبته 10% من كهرباء العالم.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى والأكبر في توليد الطاقة النووية بـإنتاجها 778 تيراواط/ساعة، تليها الصين بـ407 تيراواط/ساعة.
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وفي ما يأتي قائمة بتصنيف الدول بحسب أكثرها توليداً للطاقة النووية:
1- أميركا: 778 تيراواط/ساعة
2- الصين: 407 تيراواط/ساعة
3- فرنسا: 297 تيراواط/ساعة
 
4- روسيا: 222 تيراواط/ساعة
5- كوريا الجنوبية: 150 تيراواط/ساعة
6- كندا: 87 تيرواوط/ساعة
7- أوكرانيا: 86 تيراواط/ساعة
8- اليابان: 61 تيراواوط/ساعة
9- إسبانيا: 58 تيراواط/ساعة
10- السويد: 51 تيراواط/ساعة
11- بريطانيا: 46 تيراواط/ساعة
12- بلجيكا: 44 تيراواط/ساعة
13- الهند: 43 تيراواط/ساعة
14- ألمانياك 36 تيراواط/ساعة

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