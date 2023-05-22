بالأرقام.. إكتشفوا الدول الأكثر توليداً للطاقة النووية

تعتبرُ الطاقة النووية ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الكربون في العالم، ويمكن استخدامها في مجالات عدة، أهمها توليد الكهرباء، حيث يوفر نحو 440 مفاعلاً ما نسبته 10% من كهرباء العالم.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى والأكبر في توليد الطاقة النووية بـإنتاجها 778 تيراواط/ساعة، تليها الصين بـ407 تيراواط/ساعة.
وفي ما يأتي قائمة بتصنيف الدول بحسب أكثرها توليداً للطاقة النووية:
1- أميركا: 778 تيراواط/ساعة
2- الصين: 407 تيراواط/ساعة
3- فرنسا: 297 تيراواط/ساعة
4- روسيا: 222 تيراواط/ساعة
5- كوريا الجنوبية: 150 تيراواط/ساعة
6- كندا: 87 تيرواوط/ساعة
7- أوكرانيا: 86 تيراواط/ساعة
8- اليابان: 61 تيراواوط/ساعة
9- إسبانيا: 58 تيراواط/ساعة
10- السويد: 51 تيراواط/ساعة
11- بريطانيا: 46 تيراواط/ساعة
12- بلجيكا: 44 تيراواط/ساعة
13- الهند: 43 تيراواط/ساعة
14- ألمانياك 36 تيراواط/ساعة