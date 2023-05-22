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صحة

تنبيهٌ مُقلق.. هل من وباء جديد يُهدد العالم؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 05:41
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حث تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية، الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، وذلك خلال الجمعية العمومية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين.
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وقال غيبريسوس في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة: "لا يمكننا تأجيل هذا. من المرجح أن يحدث الوباء القادم قريباًً ". وأضاف: "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟".

ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر 10 أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية. وسيتطرق اجتماع مهم هذا الأسبوع لقضية الأوبئة.

عربي-دولي

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