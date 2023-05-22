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عربي-دولي

"ميتا" تواجه غرامة بأكثر من مليار دولار في أوروبا.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 05:52
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فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية غرامة بقيمة 1.2 مليار يورو على شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك"، وذلك على خلفية اتهامات بنقل الشركة بياناتٍ من مستخدميين أوروبيين إلى الولايات المتحدة.
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وذكر تقريرٌ لصحيفة "لوموند" الفرنسية وترجمُه "لبنان24" أنَّ "مبلغ الغرامة المفروض على ميتا غير مسبوق على مستوى الإتحاد الأوروبي، ويتجاوز بكثير مبلغ الغرامة الذي فُرض على شركة أمازون دفعه في تموز 2021، وذلك تحدّد آنذاك بـ746 مليون يورو".

ووفقاً للتقارير، فإنّ شركة "ميتا" أعلنت أنها ستطعن في القرار الصادر مؤخراً عن اللجنة الإيرلندية. 

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