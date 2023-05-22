فضيحة تطالُ أشهر ملياردير.. رجلٌ "ميّت" هدّد بكشف علاقته مع "شابة روسية"!

على الرغم من مرور سنوات على وفاته، فإن رجل الأعمال الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، مازال قادراً على إحراج العديد من المشاهير.



ووفقاً للتقارير، فقد تبين أن الراحل كان يعلم تفاصيل علاقة غير معلنة بين مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير الأميركي الأشهر بيل غيتس، والرياضية الروسية ميلا أنتونوفا.

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هدده بفضحه ووفقاً للتقارير، فقد تبين أن الراحل كان يعلم تفاصيل علاقة غير معلنة بين مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير الأميركي الأشهر بيل غيتس، والرياضية الروسية ميلا أنتونوفا.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل استخدم إبستين معرفته بتلك العلاقة لتهديد وابتزاز أحد أغنى الرجال في العالم، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.



ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد بدأ "المتحرش الجنسي المدان" بتهديد غيتس بشأن علاقته المزعومة مع أنتونوفا في رسالة بريد إلكتروني عام 2017.



وفعلياً، فإن غيتس كان التقى اللاعبة عام 2010، حيث لعبا معا بعد انتقالها إلى منطقة باي للعمل كمهندسة برمجيات. وفي الواقع، فقد أقرت أنتونوفا بأنها كانت على "علاقة ودية" مع غيتس خلال مقطع فيديو عام 2010.



ويُزعم أن قصة حب قصيرة جمعت بينه غيتس واللاعبة الروسية، فيما كان غيتس لا يزال متزوجًا آنذاك، ومرتبطاً بميليندا فرينش غيتس، حسب ما ذكرت المصادر.



وبينما التقى غيتس الشابة الروسية عام 2010 تقريبا، عندما كانت في العشرينيات من عمرها، قابلها إبستين في عام 2013، ودفع لها لاحقاً مقابل الالتحاق بمدرسة برمجيات.



لكن عام 2017، أرسل إبستين بريداً إلكترونياً إلى غيتس وطلب منه تعويض تكلفة الدورة، وذلك بعد محاولات فاشلة من رجل الأعمال المدان بارتكاب جرائم جنسية، في إقناع غيتس بالمشاركة في صندوق خيري بمليارات الدولارات حاول الأول تأسيسه مع شركة الاستثمارات الأميركية "جي بي مورغان تشيس".



وكان محتوى رسالة البريد الإلكتروني، وفقا للأشخاص الذين اطلعوا عليها، مفاده أن إبستين يمكن أن يكشف عن العلاقة بين غيتس واللاعبة الروسية إذا لم يحافظ مؤسس "مايكروسوفت" على علاقة معه.



في المقابل، أكدت المتحدثة باسم غيتس للصحيفة، أن مؤسس مايكروسوفت التقى إبستين لأغراض خيرية فقط، بعد أن فشل أكثر من مرة في جذبه إلى ما هو أبعد من هذه الأمور.



كذلك، أوضحت أن إبستين حاول مرارا دون جدوى الاستفادة من علاقة سابقة بغيتس لتهديده.