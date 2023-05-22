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عربي-دولي
رئيس جديد لمجلس الأمن القومي في إيران.. فمن هو أحمديان؟
Lebanon 24
22-05-2023
|
07:00
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خلفاً لعلي شمخاني، عين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، علي أكبر أحمديان رئيساً لمجلس الأمن القومي، بعدما سرت خلال الساعات الماضية أنباء عن استقالة شمخاني.
وكان شمخاني تعرض قبل أشهر لبعض الانتقادات جراء قضية علي أكبري، أحد المقربين منه، والذي أدين بالتجسس لصالح بريطانيا.
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من هو علي أحمديان؟
أما أحمديان، أمين المجلس الجديد، فتولى سابقا رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري منذ عام 2006.
كما يعد أحد الأعضاء الفاعلين في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وكان قائدا للقوات البحرية للحرس الثوري من 1997 إلى 2000، كذلك ترأس هيئة الأركان المشتركة للحرس بين 2000 و2006.
يشار إلى أن قرار تعيينه جاء بعد أيام من تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي ضرورة التحلي بالمرونة في السياسة الخارجية كلما لزم الأمر لتجاوز أي عقبات. (العربية)
المصدر: العربية
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