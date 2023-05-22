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عربي-دولي

الدنمارك: نود استضافة قمة للسلام بين أوكرانيا وروسيا

Lebanon 24
22-05-2023 | 08:30
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قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، اليوم الاثنين، إن بلاده تود أن تستضيف قمة في تموز لبحث كيفية التوصل للسلام بين أوكرانيا وروسيا لكن مثل تلك القمة ستحتاج مشاركة من الهند والصين والبرازيل.
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وأضاف الوزير للصحافيين على هامش اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل "بداية نحتاج لبذل بعض المجهود للوصول إلى التزام عالمي بتنظيم مثل تلك القمة".

كذلك أشار إلى أن قمة للسلام لا يجب أن تحضرها الدول الحليفة لأوكرانيا فحسب.

وأوضح أنه "من الضروري بناء اهتمام ومشاركة من دول مثل الهند والبرازيل والصين"، لكنه أضاف أن "من الصعب بالنسبة لي" مشاركة روسيا في مثل تلك القمة.

إلى ذلك تابع قائلا "إذا خلصت أوكرانيا إلى أن الوقت قد حان لمثل هذا الاجتماع فسيكون ذلك رائعاً. حينها ستود الدنمارك بالطبع استضافة هذا الاجتماع". (العربية) 

المصدر: العربية
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