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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص ومؤسستين في إيران

Lebanon 24
22-05-2023 | 09:30
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فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على إيران، شملت 5 أشخاص ومؤسستين.

وأفادت وكالة irna الإيرانية بأن العقوبات التي أقرها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، شملت التعبئة الطلابية ومؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري.
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كما شملت كلا من سلمان آدينه وند قائد وحدة الاغاثة لشرطة طهران، ونادر مرادي نائب قائد شرطة الأماكن في طهران، وسعيد منتظر المهدي المتحدث باسم قيادة قوات الأمن الداخلي، وسيد محمد آقا ميري أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، ومحسن نيكورز مدعي عام مدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب إيران. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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