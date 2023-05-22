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عربي-دولي

صور أقمار صناعية تكشف "منشأة نووية عميقة" في إيران

Lebanon 24
22-05-2023 | 11:00
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نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا التقطتها أقمار صناعية الأسبوع الماضي، قالت إنها لمنشأة نطنز النووية الإيرانية، وقالت إن الصور تؤكد أن طهران تبني مجموعة من الأنفاق تحت الأرض بالموقع.

وقالت الوكالة إنه بالقرب من قمة جبال زاغروس في وسط إيران، يشيد عمال منشأة نووية عميقة للغاية تحت سطح الأرض لدرجة تجعلها على ما يبدو خارج نطاق سلاح أمريكي صمم حديثا لتدمير مثل هذه المواقع، وذلك بحسب خبراء وصور عبر الأقمار الصناعية.
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وحسب تفسير مؤسسة "بلانيت لابز بي بي سي" التي التقطت الصور فإن "إيران تقوم بحفر أنفاق في الجبل بالقرب من مفاعل نطنز النووي، والذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة وسط مواجهة بين طهران والغرب بسبب برنامجها النووي". (روسيا اليوم)
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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