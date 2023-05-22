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فيديو ينتشر: أردوغان يرفض شرب الماء من يد حارسه الشخصي.. ما القصة؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 10:38
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أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا كبيرا في تركيا، بعد رفضه شرب الماء من يد حارسه الشخصي.
وبحسب مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن أردوغان رفض شرب الماء من يد حارسه الشخصي، ثم عاد وقبله من يد ابنه بلال أردوغان.
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ولم يُفهم سبب رفض رئيس تركيا شرب الماء في البداية، لكن موقع صحيفة "إسطنبول" قال إن الأمر يتعلق بـ"إجراء أمني".



وقالت تقارير صحفية إن الفيديو التقط خلال مشاركة أردوغان في نشاط سياسي بإقليم هاتاي، استعدادا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكان الرئيس التركي مرفوقا بشركائه في التحالف، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، ورئيس حزب الرفاه فاتح أربكان.
ويخوض أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم 28 أيار.

وحصل الرئيس التركي على 49.52 في المئ من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 44.88 بالمئة لأوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب. (سكاي نيوز)
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