ضجّة حول صورة عن إنفجار قرب "البنتاغون" في أميركا.. هذه حقيقتها!

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة قيل أنها توثق لحظة وقوع إنفجار كبير قرب مبنى البنتاغون في الولايات المتحدة الأميركية.

وإثر بحث أجراه "لبنان24" للتحقق من الصورة، تبيّن أنه ما من وسيلة إعلامية أميركية بثتها أو نشرتها أو تحدثت بالخبر، فيما بدا لافتاً تطرّق ناشطين إلى اللقطة المتداولة والإشارة إلى أنها مُفبركة.

وقال بعض المتابعين عبر "تويتر" إن الصورة التي جرى تناقلها بكثافة ونُسبت إلى إنفجار قرب البنتاغون، تم إنشاؤها بواسطة برامج الذكاء الإصطناعي، والدليل على ذلك هو السياج الذي جاء غير متسق وبدا أنها تداخل مع المبنى.

وفي السياق، حذر العديد من الناشطين من خطورة الذكاء الإصطناعي، والذي من خلاله يمكنه فبركة الكثير من الصور وتداولها على أنها حقيقية.

It's great that we have quick-working OSINT folks on here like @N_Waters89, but abysmal that we can't rely on the platform itself anymore to filter out *any* disinfo https://t.co/eXXQB7XTqC — Andy Campbell (@AndyBCampbell) May 22, 2023 Advertisement