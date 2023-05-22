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أوغان يحسم موقفه.. من يدعم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 12:05
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كشف المرشح الحاصل على المركز الثالث في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، سنان أوغان، موقفه من دعم المرشحين المتنافسين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وغريمه المعارض كمال كليتشدار أوغلو.
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وأعلن رسمياً اليوم، تأييده لأردوغان في جولة الإعادة المرتقبة في 28 من الشهر الجاري.

وقال أوغان المنشق عن الحركة القومية، الحزب المتحالف مع معسكر أردوغان، والحاصل على 5.2٪ من الأصوات في الجولة الأولى، "أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى التصويت لأردوغان في الجولة الثانية".

كما أكد في مؤتمر أقيم في أنقرة أن "تحالف الأمة لم ينجح بما فيه الكفاية، ولم يتمكن من تقديم منظور يقنعه بالمستقبل، أو تأمين أغلبية برلمانية كما أنه فقد عامل الاستقرار"، مضيفاً أن "النضال المستمر والمستقر سيتواصل ضد جميع أنواع المنظمات الإرهابية" ومشيراً إلى أن "هناك جدول زمني بشأن قضية طالبي اللجوء والهاربين وسيبدأ العمل في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أنه سيتم فرض جميع الشروط من أجل العودة الآمنة لطالبي اللجوء إلى بلدانهم وفق جدول زمني.

إلى ذلك، شدد على أن الجولة الثانية من الانتخابات حاسمة، لافتاً إلى أنه التقى كلا المرشحين وناقش أولويات حزبه المعروفة، مشيرا الى أننا "دافعنا عن مبادئنا دون أي مساومة أو مشاركة أو طلب".
المصدر: العربية نت
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