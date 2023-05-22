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عربي-دولي

كيف علّق مرشح المعارضة التركية على إعلان أوغان الأخير؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 13:41
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علّق مرشح المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، الإثنين، على إعلان سنان أوغان، دعمه لرجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المرتقبة نهاية هذا الأسبوع.

وقل أوغلو، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "بات واضحا من يقف بجانب هذا البلد الجميل، ومن يقف بجانب بيعه. نحن قادمون لإنقاذ هذا البلد من الإرهاب واللاجئين.
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هذا استفتاء حقيقي.. ولا أحد يستطيع أن يخدع أحدا بعد الآن".
 
وتابع: "أدعو مواطنينا، البالغ عددهم 8 ملايين، وجميع شبابنا الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع، إلى التصويت".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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