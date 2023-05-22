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عربي-دولي

نيزكٌ يضرب ولاية في أستراليا.. شاهدوا الفيديو!

Lebanon 24
22-05-2023 | 14:03
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رصدت لقطات فيديو لحظات مبهرة لنيزك يضيء السماء قبل أن يسقط على الأرض في أستراليا، حيث أحدث دوياً هائلاً.

وأضاء النيزك منطقة تاونسفيل بأقصى شمالي ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.

كذلك، أظهرت لقطات متعددة أخذت من مواقع متفرقة في المنطقة ومضياً هائلاً إثر سقوط النيزك.

وذكر أحد السكان واسمه براندون سكار أنه كان يودع أصدقاءه أمام المنازل عندما لاحظوا المشهد المبهر في السماء، وأضاف: "لقد كنا في صدمة، لأن تحولت حرفيا إلى ضوء النهار".

ويعتقد أن النيزك وقع في مكان ما في أقصى شمال غربي الولاية.

وسقوط النيازك ليس أمراً مألوفا هنا، لذلك اعتبر البعض أن الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو يحب أن يعدوا أنفسهم محظوظين.

تعليق من خبير

بدوره، قال أستاذ الفيزياء الفلكية، براد تاكر، إنه بكل تأكيد كان هناك نيزك، موضحاً أنه عندما اصطدم النيزك بالغلاف الجوي حدث هذا الوميض الساطع وظهر في السماء.
 
ولفت إلى أن الدوي الهائل ناجم عن تحطم النيزك وهو يقترب من الأرض، لافتاً إلى أن سرعته كانت بين 100- 150 ألف كيلومتر في الساعة.
 
وفسر الألوان الخضراء والزرقاء التي سيطرت على الوميض نتيجة لوجود الحديد والنيكل في النيزك.
 
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