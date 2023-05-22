أوّل تعليق لاردوغان على قرار اوغان.. ماذا قال؟

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، على إعلان سنان أوغان، دعمه له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المرتقبة نهاية هذا الأسبوع.



وقال اردوغان: "لم ولن ندخل في أي مفاوضات مع السيد سنان أوغان"، بحسب قناة "الجزيرة".

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وكان أوغان، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة أنه سيدعم مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية المقررة في 28 ايار". وقال اردوغان: "لم ولن ندخل في أي مفاوضات مع السيد سنان أوغان"، بحسب قناة "الجزيرة".وكان أوغان، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة أنه سيدعم مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية المقررة في 28 ايار".