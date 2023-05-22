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عربي-دولي
أوّل تعليق لاردوغان على قرار اوغان.. ماذا قال؟
Lebanon 24
22-05-2023
|
14:52
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علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، على إعلان سنان أوغان، دعمه له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المرتقبة نهاية هذا الأسبوع.
وقال اردوغان: "لم ولن ندخل في أي مفاوضات مع السيد سنان أوغان"، بحسب قناة "الجزيرة".
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وكان أوغان، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة أنه سيدعم مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية المقررة في 28 ايار".
المصدر: الجزيرة
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