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عربي-دولي

أوّل تعليق لاردوغان على قرار اوغان.. ماذا قال؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 14:52
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علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، على إعلان سنان أوغان، دعمه له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المرتقبة نهاية هذا الأسبوع.

وقال اردوغان: "لم ولن ندخل في أي مفاوضات مع السيد سنان أوغان"، بحسب قناة "الجزيرة".
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وكان أوغان، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة أنه سيدعم مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية المقررة في 28 ايار".
المصدر: الجزيرة
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