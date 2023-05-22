خامنئي يعيّن مستشاراً جديداً له

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وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت، أمس الأحد، استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من منصبه.وأكّدت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى في إيران، خبر "استقالة أمين المجلس علي شمخاني"، مشيرةً إلى أنه شغل هذا المنصب خلال الأعوام العشرة الماضية.وأدّى شمخاني دوراً بارزاً في جهود استعادة العلاقات بين إيران والسعودية، وفي المفاوضات التي دارات بين الطرفين بوساطة العراق وسلطنة عُمان خلال العامين الماضيين، كما أنه مثّل إيران في مفاوضات بكين، التي تُوِّجت باتفاق طهران والرياض على استعادة العلاقات.