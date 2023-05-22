بعد حادثة نيويورك.. طلب عاجل من اردوغان للسلطات الأميركية

طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجهزة الأمن الأميركية ببذل كافة الجهود للقبض على مهاجم البيت التركي في نيويورك.





وقال أردوغان: "حطم رجل نوافذ المنزل التركي في نيويورك. ألا يجب أن نقول للسلطات الأميركية وقوات الأمن إنها بحاجة للعثور على هذا الإرهابي بشكل عاجل؟"، وطالب أردوغان السلطات الأميركية ببذل كل ما في وسعها للقبض على المهاجم.

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وفي وقت سابق، هاجم شخص مجهول "البيت التركي" في نيويورك، الذي يضم القنصلية التركية في مدينة نيويورك. وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية، أن المهاجم اعتدى على المبنى بقضيب حديدي، وحطم نوافذ الطوابق السفلية للمبنى.