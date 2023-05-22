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عربي-دولي

على وقع الإشتباكات.. وقف إطلاق النار في السودان يدخل حيز التنفيذ

Lebanon 24
22-05-2023 | 16:37
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دخل، مساء الإثنين، اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في السودان، بعد موافقة طرفي الصراع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكن الاشتباكات ظلت مستمرة في الساعة الأولى.

وجرى التوصل لاتفاق وقف النار في مدينة جدة بين ممثلي الطرفين المتنازعين بوساطة سعودية أميركية، ومن المقرر أن تبقى الهدنة سارية لمدة أسبوع.
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وعلى الرغم من بدء سريان وقف إطلاق النار رسمياً في الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش، بحسب الاتفاق، لم يتسن لوكالة "فرنس برس" التأكد من مدى الالتزام بها، لأن وتيرة الاشتباكات عادة ما تتراجع ليلاً، وخصوصا في الخرطوم ودافور (غرب).

في المقابل، أفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات في الخرطوم بعد بدء سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، علماً أنّ الأمم المتحدة كانت أشارت إلى "استمرار القتال وتحركات القوات" طوال يوم الإثنين.

ومن أبرز بنود إتفاق وقف إطلاق النار، تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، وإنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار والمساعدات.

وستتولى لجنة مؤلفة من 3 ممثلين عن كل من طرفي الصراع و3 أعضاء من السعودية ومثلهم من الولايات المتحدة مراقبة وقف إطلاق النار.

ومنذ بداية الصراع، قتل المئات وفر 1.1 مليون شخص من ديارهم، سواء داخل البلاد أو إلى الدول المجاورة، مما أجج أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
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