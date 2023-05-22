هل ينجح إنهاء العرب للقطيعة مع الأسد في حل أزمة سوريا؟

أبرزت مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية بمدينة جدة فك العزلة الإقليمية عنه بعد سنوات من الحرب الأهلية والنزاعات المدمرة، لكنها طرحت تساؤلات بشأن قدرة ذلك في انتشال بلده من "إشكالية الضياع والتشرذم" التي تواجهها.

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بعد أكثر من عقد من الاستقطاب الجيوسياسي والحروب المدمرة والاضطرابات الاجتماعية التي تهدد بضياع كيان الدولة السورية وتشرذمها، كرّست القمة العربية، التي عقدت الجمعة الماضية في جدة، فكّ عزلة الرئيس السوري بشار الأسد الإقليمية، لكنها طرحت تساؤلات إن كان ذلك يسهّل حصول دمشق على مساعدات تحتاجها بشدّة في مرحلة إعادة الإعمار أم لا، وعن مصير الملفات العالقة مع وجود مناطق خارجة عن سيطرة السلطات الحكومية وإمكانية دفعها لقبول حل سياسي معلّق منذ سنوات مع الفصائل والأحزاب المعارضة.

تشكك وارتياح وفي ظل حذر غربي بشأن إعادة تأهيل العلاقات مع دمشق وتشكك في أن تتمكن الخطوة العربية التي أنهت القطيعة مع الأسد، بسبب قمع حكومته للاحتجاجات الشعبية، في إنعاش فرص "إحياء سوريا" ما قبل الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011، شارك الرئيس السوري بقمة جدة، للمرة الأولى منذ تجميد عضوية بلده في الجامعة العربية عام 2011. وأمل الأسد الذي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز، أن تشكّل القمة بداية مرحلة جديدة للعمل العربي، للتضامن فيما بيننا للسلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار.

وقوبل الحديث العربي عن طي صفة وفتح صفحة جديدة بتاريخ العلاقات بارتياح في الشارع السوري بشكل عام وتفاؤل أكبر بشأن المستقبل وإن كانت التحديات كثيرة.

ورغم أن القوات الحكومية استطاعت خلال السنوات الماضية وبدعم من حليفين رئيسيين هما إيران وروسيا، السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، فإن مناطق واسعة خصوصاً في شمال شرق وشمال غرب البلاد لا تزال خارج سيطرتها.

ويضمّ بعضها أبرز حقول النفط والغاز ومساحات زراعية خصبة ومياهاً وفيرة.

وترى الباحثة لينا الخطيب، مديرة معهد الشرق الأوسط في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن، أنّ الأسد يرى في عودته إلى الجامعة العربية اعترافاً بأنه ربح الحرب، التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص ودمرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد ومقدراته، وقبولاً رسمياً بشرعيته كرئيس.



وقد كشفت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، أمس، كواليس قمة جدة، متحدثة عن تفاهم غير معلن وغير مكتوب. وفي مقال نشرته صحيفة الوطن السورية الرسمية، أكدت شعبان أن "القمة كانت منظمة تنظيماً هائلاً ومحكماً".

وأوضحت أن اختلاف القمة التي ترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبين القمم السابقة تجلى في المنطلق والتوجه والرؤى والطرح والتنظيم والأهداف والنتائج المنتظرة، حيث تخلصت قمة جدة من العقلية القديمة التي حكمت العمل العربي لمراحل عديدة وهي: إما أن نتفق معاً على كل شيء، وإما لا علاقة أبداً بين بلداننا. ولفتت شعبان إلى أن "كلمات الزعماء كانت قصيرة ومكثفة أكدت أنها تتسم بالجدية والرغبة في مقاربة الهدف"، مشيرة إلى أنه "مع هذه الاستدارة لا يريد أحد أن يزيد من حجم التحديات أو التوقعات وكأن هناك تفهما غير معلن وغير مكتوب، أن لكل بلد أولويات واعتبارات، وأن الهدف ليس أن يتخلى أحد عن رؤاه ومصالحه بل أن يتفهم رؤى ومصالح الآخر، وهذه مقاربة واقعية واعدة".