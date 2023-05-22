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عربي-دولي

وزير الدفاع السعودي أكّد على دعم الرياض للشعب اليمني

Lebanon 24
22-05-2023 | 18:30
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أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على دعم الرياض للشعب اليمني وعلى الجهود الأممية من أجل التوصل لحل سياسي.
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